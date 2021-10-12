İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı kozu: Muhteşem üçlü

Süper Lig’de, şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 17 Ekim Pazar günü sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edecek. Mücadeleye liderlik koltuğunda çıkacak rakibinin 1 puan gerisinde yer alan bordo-mavili takım, zorlu müsabakayı kazanarak zirveyi ele geçirmenin planlarını yapıyor.

Muhteşem üçlü

Trabzonspor’un bu maçtaki en büyük kozları ise takımın gol ayakları Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius olacak. Süper Lig’in en çok gol atan üçlüsü rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Ligde 12 gol atan Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius, Fenerbahçe ve Konyaspor kadar gol atarken, 11 takımdan ise daha fazla gol kaydettiler.

En iyi hücum üçlüsü

Süper Lig’de ilk 8 haftada 16 gol kaydeden Trabzonspor’da, gol yükünü Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius çekti. Bordomavili takımda Bakasetas 5, Nwakaeme 4 ve Cornelius da 3 gol olmak üzere toplam 12 gol attı. Lig’de Fenerbahçe ve Konyaspor kadar gol atan üç futbolcu 11 takımdan ise daha fazla gol attılar. Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius, attıkları gollerle Sivasspor (11), Kayserispor (10), Gaziantep FK (10), Alanyaspor (8), Antalyaspor (8), Başakşehir (8), Kasımpaşa (8), Yeni Malatyaspor (7), Göztepe (7), Çaykur Rizespor (6) ve Giresuspor’u (3) geride bıraktı.