İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı kozu: Muhteşem üçlü
Trabzonspor'un 16 golünün 12’sini ağlara gönderen Anthony Nwakaeme, Bakasetas ve Cornelius üçlüsü, Fenerbahçe maçında da Fırtına’nın en büyük silahı olacak.
Süper Lig’de, şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 17 Ekim Pazar günü sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edecek. Mücadeleye liderlik koltuğunda çıkacak rakibinin 1 puan gerisinde yer alan bordo-mavili takım, zorlu müsabakayı kazanarak zirveyi ele geçirmenin planlarını yapıyor.
Muhteşem üçlü
Trabzonspor’un bu maçtaki en büyük kozları ise takımın gol ayakları Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius olacak. Süper Lig’in en çok gol atan üçlüsü rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Ligde 12 gol atan Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius, Fenerbahçe ve Konyaspor kadar gol atarken, 11 takımdan ise daha fazla gol kaydettiler.
En iyi hücum üçlüsü
Süper Lig’de ilk 8 haftada 16 gol kaydeden Trabzonspor’da, gol yükünü Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius çekti. Bordomavili takımda Bakasetas 5, Nwakaeme 4 ve Cornelius da 3 gol olmak üzere toplam 12 gol attı. Lig’de Fenerbahçe ve Konyaspor kadar gol atan üç futbolcu 11 takımdan ise daha fazla gol attılar. Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius, attıkları gollerle Sivasspor (11), Kayserispor (10), Gaziantep FK (10), Alanyaspor (8), Antalyaspor (8), Başakşehir (8), Kasımpaşa (8), Yeni Malatyaspor (7), Göztepe (7), Çaykur Rizespor (6) ve Giresuspor’u (3) geride bıraktı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1