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İşte Süper Lig takımlarının ikinci transfer dönemindeki harcama limitleri

Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belirlendi.

Spor 11.01.2023, 20:55
İşte Süper Lig takımlarının ikinci transfer dönemindeki harcama limitleri

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Kurul; yüzde 40 sapmayla Fenerbahçe için 1 milyar 587 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 1 milyar 545 milyon, Trabzonspor'a 1 milyar 42 milyon ve Beşiktaş'a 981 milyon lira harcama limiti verdi.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:

Süper Lig Takımlar

Takım Harcama Limiti (TL)

%40 Sapma Dahil

Takım Harcama Limiti (TL)

1.Trabzonspor

744.527.045

1.042.337.863

2.Fenerbahçe

1.134.152.391

1.587.813.348

3.Arabam.com Konyaspor

206.164.520

288.630.328

4.Medipol Başakşehir

286.872.606

401.621.648

5.Corendon Alanyaspor

185.810.956

260.135.339

6.Beşiktaş

700.774.651

981.084.511

7.Fraport TAV Antalyaspor

198.447.905

277.827.066

8.Vavacars Fatih Karagümrük

133.307.309

186.630.232

9.Adana Demirspor

287.558.866

402.582.412

10.Demir Grup Sivasspor

269.432.666

377.205.732

11.Kasımpaşa

171.317.390

239.844.346

12.Atakaş Hatayspor

180.937.033

253.311.846

13.Galatasaray

1.104.157.487

1.545.820.482

14.Yukatel Kayserispor

136.325.484

190.855.678

15.Gaziantep FK

267.841.294

374.977.812

16.Bitexen Giresunspor

202.431.404

283.403.965

17.MKE Ankaragücü

236.048.959

330.468.543

18.HangiKredi Ümraniyespor

186.694.743

261.372.640

19.İstanbulspor

195.247.056

273.345.878

Bu arada kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

Kaynak: AA
#harcama limiti #Süper Lig
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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 17 39
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 17 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 17 27
8. Alanyaspor 18 24
9. Kayserispor 17 23
10. Karagümrük 17 20
11. Gaziantep FK 17 19
12. Ankaragücü 17 19
13. Giresunspor 17 19
14. Kasımpaşa 17 18
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 17 17
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Real Betis 16 28
5. Atletico Madrid 16 27
6. Villarreal 16 27
7. Athletic Bilbao 16 26
8. Osasuna 16 24
9. Rayo Vallecano 16 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Sevilla 16 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4
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