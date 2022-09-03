İşte Jorge Jesus'un Kayserispor maçı muhtemel 11'i

Sarı-Lacivertliler, ligin ilk 3 haftasında 13 gol atıp 7 puanı hanesine yazdırarak liderliğe yükselmişti. Ancak bu hızlı başlangıç, geçen hafta Konyasporile Eskişehir’de oynanan maçta sekteye uğradı. Jorge Jesus’un öğrencileri, 1-0’lık skorla ilk yenilgisini aldı.

Fenerbahçe, bugün Kadıköy’de Kayserispor’u ağırlayacak. Kanarya, geçen haftaki mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor. Biletlerin tümü satıldı. Sarı-Lacivertliler, Ülker Stadı’nda bu sezon her maçta olduğu gibi yine armasına büyük bir taraftar desteği alarak sahaya çıkacak. Fenerbahçe’de tek hedef, Kayserispor’u mağlup ederek başlayacak zorlu fikstüre galibiyetle giriş yapmak.

4 maçta 6 puan

Kayserispor, yeni sezona yeni teknik patronu Çağdaş Atan yönetiminde başladı. Sarı Kırmızılılar, transfer yasağı nedeniyle takviye yapamazken, Luckassen, İbrahim Akdağ, Uğur Demirok, Lung, Alibec gibi oyuncularını kaybetti.

Çağdaş Atan’ın ekibi buna rağmen 4 maçta İstanbul ve Giresun’u yenerek 6 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş (1-0) ve Başakşehir’e (2-0) ise mağlup oldu. Kayserispor, zorlu deplasmanda rakibine sürpriz yaşatıp evine puanla dönmenin planlarını yapıyor.

Tek eksik Valencia

Fenerbahçe’de Serdar Aziz’in iyileşip takımla çalışmalara başlamasıyla birlikte sakat oyuncu kalmadı. Tecrübeli stoper, Jorge Jesus’un görev vermesi halinde bu akşam Kayserispor karşısında forma giyebilecek. Sarı Lacivertliler’de tek eksik, geçen hafta Konya maçında kırmızı kart gören Enner Valencia. Bu arada PFDK, Ekvadorlu futbolcuya 1 maç men ve 8 bin 700 TL para cezası verdi.

İşte Fenerbahçe'nin sahaya çıkması beklenen ilk 11'i...

Altay, Ferdi, Szalai, Luan Peres, Alioski, Arao, Crespo, Lincoln, Emre Mor, King, Pedro.

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