İşte İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi

İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında sahaya çıktığı 9 maçta en çok forma şansı verdiği futbolcular Osayi-Samuel, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Miguel Crespo, Miha Zajc, Attila Szalai, Diego Rossi ve Serdar Dursun oldu.

Bu futbolcular ligde teknik direktör İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’de görev yaptığı 9 maçın en az 7’sinde forma giydi.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın stoperdeki ilk tercihi Min Jae Kim ve Serdar Aziz oldu.

Sağ kanat ve sağ bekte görev yapan Osayi ise 9 maçta da sahaya ilk 11’de çıkarak dikkat çekti. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, bu maçların 7’sinde 90 dakika sahada kaldı. Osayi-Samuel 1 maçta 87 dakika, 1 maçta da 83 dakika sahada kaldı.