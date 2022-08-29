İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Müsabaka saat 19.15'te başlayacak. İlk üç haftada 13 gol atan sarı-lacivertlilerin ligde henüz gol yemeyen Konyaspor'a konuk olacağı mücadele büyük bir heyecana sahne olacak. Kritik müsabaka öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte muhtemel 11'ler...

Lige iyi bir başlangıç yapan Kanarya ilk 3 maçta 7 puan toplarken, rakip filelere tam 13 gol gönderdi. Maç başına 4+ gol ortalaması yakalayan sarı-lacivertliler, kazanıp geçen hafta olduğu gibi bu haftayı da zirvede kapatmayı hedefliyor.

İKİSİ DE NAMAĞLUP, TEK HEDEF 3 PUAN

Ev sahibi Arabam.com Konyaspor'da da hedef 3 puan. İlk 3 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen ve gol yemeyen yeşil-beyazlılar; ilk hafta Ankaragücü ile deplasmanda, ikinci hafta Başakşehir ile sahasında golsüz berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta ise Ümraniyespor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek 5 puan topladı. İki takımın ligde geçtiğimiz sezon oynadığı karşılaşmalarda Konya'da Konyaspor 2-1, Kadıköy'de ise Fenerbahçe 2-1 galip gelmişti.



KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Endri, Muriç, Bytyqi, Pavicic, Muhammet

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Lemos, Szalai, Luan Peres, Arao, Zajc, Rossi, Lincoln, Emre Mor, Valencia

JOAO PEDRO SAHNE ALIYOR

Fenerbahçe'nin en çok ses getiren transferi Joao Pedro, Konyaspor maçıyla sahne alacak. Tecrübeli golcü, transferinin ardından uzun süre sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalmıştı. Pedro'nun Konyaspor karşısında süre alması bekleniyor.

43. RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 43. kez karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda galibiyet sayısında 32-7 üstün olan Kanarya, gol sayısında da 108-47 önde bulunuyor. Üç müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

22 KİŞİ GÖTÜRÜLDÜ

Kanarya dün maç için Eskişehir'e gitti. Kafilede 22 oyuncu yer aldı: "Altay Bayındır, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Szalai, Lemos, Gustavo, Peres, Alioski, Ferdi, Arao, Mert Hakan, Zajc, Crespo, Emre Mor, Lincoln, Arda, İrfan Can Kahveci, Rossi, Joao Pedro, Enner Valencia, Serdar Dursun."

10 EKSİK VAR

Sarı-lacivertlilerde idmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek'in yanı sıra Nazım Sangare, tam hazır olmayan Joshuga King, Bruma ve Serdar Aziz kadroya alınmadı. Gözden çıkarılan Filip Novak, Berisha, Tiago Çukur, Burak ve Pelkas da İstanbul'da kaldılar.