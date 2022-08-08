İşte Fenerbahçe'de 10 numaranın yeni sahibi
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımında bu sezon 10 numaralı formayı kimin giyeceği belli oldu.
Spor 08.08.2022, 16:10 08.08.2022, 16:06
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımında bu sezon 10 numaralı formayı 17 yaşındaki Arda Güler'in giyeceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genç oyuncuya 10 numaralı formanın başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus tarafından verildiği belirtilerek, "Genç yaşında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler'e, Fenerbahçe tarihine geçen 10 numaralı oyucular arasına adını yazdıracağına gönülden inandığımız, zaferlerle dolu serüveninde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Başkan Ali Koç, Arda Güler'e daha çok çalışması gerektiğini söylerken, Jesus da genç oyuncuyu tebrik etti.
Kaynak: AA
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