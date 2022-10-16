banner38

İşte dev maçın 11'leri

Vodafone Park'ın ev sahipliği yapacağı Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi saat 20.00'da başlayacak, mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

Spor 16.10.2022, 19:21
İşte dev maçın 11'leri

İşte 11'ler:

Beşiktaş: Ersin | Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku | Dele Alli, Salih, Josef | Ghezzal, Nkoudou, Weghorst.

Trabzonspor: Uğurcan | Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren | Bakasetas, Gbamin, Hamsik | Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez.

#beşiktaş #Trabzonspor #Süper Lig
Yorumlar (0)
banner35
18
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Başakşehir 9 20
3. Beşiktaş 9 18
4. Konyaspor 10 18
5. Fenerbahçe 8 17
6. Galatasaray 9 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 9 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Rizespor 8 13
7. Samsunspor 9 13
8. Tuzlaspor 9 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 8 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 9 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Brentford 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. Fulham 10 12
11. West Ham United 10 11
12. Liverpool 8 10
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Sociedad 9 19
5. Athletic Bilbao 9 17
6. Real Betis 8 16
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Sevilla 9 9
14. Girona 9 8
15. Real Valladolid 8 8
16. Getafe 9 8
17. Almeria 8 7
18. Espanyol 8 6
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3
banner23