İşte derbini 'VAR' hakemi!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinde VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu Görev yapacak.

Bu akşam Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Kaynak:Fanatik