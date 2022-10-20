İşte Ali Koç'un Jorge Jesus planı

Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'un sarı-lacivertlilerdeki geleceği merak ediliyordu. Portekiz basını Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus planını açıkladı.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamlayan ancak sezon sonu tecrübeli teknik adam ile yolların ayrılmasının ardından Ali Koç ve yönetimi teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Uzun uğraşlar sonucu Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaşmış ve Portekizli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

HER GEÇEN GÜN ARTAN PERFORMANS

Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de adeta ezberleri bozarak ilerleyen Fenerbahçe her geçen gün performansını artırmaya devamn ediyor. Fenerbahçe henüz ligde lider değil. Bundan, zirvedeki Adana Demirspor’dan 1 maç eksik oynamış olmanın da etkisi büyük. Ancak birçok istatistikle, Jorge Jesus’un öğrencileri adeta tozu dumana katmış vaziyette. 9 hafta sonunda 28 gole ulaşan Sarı-Lacivertliler, bu alanda kendi rekorunu kırdı.

HER MAÇ ROTASYON

Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde arka arkaya maçlarını kazanan Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un uyguladığı rotasyonlar futbol kamuoyunda bir numaralı gündem oldu. Portekizli çalıştırıcı göreve başladığından beri 19 resmi maçta hep farklı 11’ler sahaya sürdü.

AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE DESTANI

Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Avrupa’da büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Avrupa Ligi D Grubu’nda Frankfurt ve Olympiakos’un arkasında kalan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez bu turnuvada gruptan çıkamamıştı. Yoluna Konferans Ligi’nden devam eden Kanarya, burada da Çek temsilcisi Slavia Prag’a elenmişti.

Bu sezon Jorge Jesus, her ne kadar kendileri için lig şampiyonluğunun en önemli hedef olduğunu söylese de Avrupa Ligi’nde de tarihi bir başarı geldi. Kanarya, 3. torbadan girdiği B Grubu’nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk kez Avrupa Kupaları’nda bir grup etabından 4 maç sonunda çıkmayı garantiledi!

OFSAYT TAKTİĞİ

Fenerbahçe’nin ofsayt taktiği, rakip hücum oyuncuları için tam anlamıyla kâbus oldu. Son Ankaragücü maçında Başkent ekibinin 2 golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Ligde geride kalan 9 haftada Sarı- Lacivertliler, rakiplerini toplamda 47 kez ofsayta düşürdü! Bu tuzak, hemen her maçta işe yaradı. Fenerbahçeli oyunculari için ise ligde şu ana kadar sadece 10 kez yan hakemin bayrağı kalktı.

PORTEKİZ BASINI KAYITSIZ KALMADI

Portekiz basınından A Bola, Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin başarılarına kayıtsız kalmadı. Sarı-lacivertli ekibin ligde 9 maçta 28 gol kaydettiğini belirten gazete yalnızca Kocaelispor'un 1992/1993 sezonunda 29 gol ile Fenerbahçe'yi geride bıraktığının altını çizdi.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ

Ayrıca haberin detaylarına göre Fenerbahçe, Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli kulübün, performansından son derece memnun olduğu dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'a Ocak ayında 2026 yılına kadar kontrat teklifinde bulunacağı iddia edildi. (Skorer)