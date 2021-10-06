İşte Alex Ferguson'un en beğendiği Türk futbolcu
Manchester United'ın efsane menajeri Alex Ferguson'un yaptığı açıklamalar dünya kamuoyunda her zaman ses getirmiştir. Tecrübeli futbol adamının Türkiye deplasmanlarına geldiği zamanlarda verdiği röportajlar da hep merak uyandırmıştır. Türk futbolu hakkındaki görüşleri değer gören İskoç teknik adamın en beğendiği Türk futbolcu ile ilgili sözleri hala akıllarda.
Spor 06.10.2021, 12:36
Manchester United'da kazandığı zaferlerle dünya futbolunun unutulmaz isimleri arasına giren Alex Ferguson'un en beğendiği Türk futbolcu sizce kimdir?
İskoç teknik adamın yıllar önce Bursaspor deplasmanı öncesinde yaptığı açıklamalar sosyal medyada dikkat çekti. Ferguson, o karşılaşma öncesinde 'en beğendiğiniz Türk futbolcu kimdir?' sorusuna 'Tugay Kerimoğlu' cevabını veriyor.
Ferguson'un Türk futbolcularla ilgili sorulan soruya verdiği cevap şöyle;
"Benim favorim Tugay Kerimoğlu. Çok beğeniyordum onu. Mükemmel bir oyuncuydu. Blacburn'de oynarken dikkatle izliyordum ve gerçekten müthiş bir futbolcuydu"
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