İşte Alex Ferguson'un en beğendiği Türk futbolcu

Manchester United'da kazandığı zaferlerle dünya futbolunun unutulmaz isimleri arasına giren Alex Ferguson'un en beğendiği Türk futbolcu sizce kimdir?

İskoç teknik adamın yıllar önce Bursaspor deplasmanı öncesinde yaptığı açıklamalar sosyal medyada dikkat çekti. Ferguson, o karşılaşma öncesinde 'en beğendiğiniz Türk futbolcu kimdir?' sorusuna 'Tugay Kerimoğlu' cevabını veriyor.

Ferguson'un Türk futbolcularla ilgili sorulan soruya verdiği cevap şöyle;

"Benim favorim Tugay Kerimoğlu. Çok beğeniyordum onu. Mükemmel bir oyuncuydu. Blacburn'de oynarken dikkatle izliyordum ve gerçekten müthiş bir futbolcuydu"