İşte 3. haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

19 Ağustos Cuma:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

21 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

22 Ağustos Pazartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: Burak Şeker

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen