İşte 19. hafta maçlarının hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Burak Şeker

16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan

15 Ocak Pazar:

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor: Ali Palabıyık

16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz