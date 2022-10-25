İstanbulspor-Fenerbahçe maçının stadı değişti
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki İstanbulspor-Fenerbahçe karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alındı.
Spor 25.10.2022, 22:45
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü oynanacak İstanbulspor-Fenerbahçe maçının stadı değişti.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan maç programında, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacağı duyurulan müsabakanın aynı tarih ve saatte Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağı belirtildi.
Konuyla ilgili İstanbulspor'dan yapılan açıklamada da ''İstanbulspor-Fenerbahçe maçı, 30 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacaktır.'' ifadelerine verildi.
Kaynak: TRT Spor
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