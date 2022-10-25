İstanbulspor Fatih Tekke'yi açıkladı
Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da yönetim, takımı teknik direktör Fatih Tekke'ye emanet etti.
Spor 25.10.2022, 15:05 25.10.2022, 15:34
İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz'ın istifasının ardından takımın başına Fatih Tekke geçti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fatih Tekke'nin fotoğrafına yer verilerek "Fatih'in geldi İstanbul" denildi.
45 yaşındaki çalıştırıcı daha önce iki farklı dönemde İstanbulspor'u çalıştırmıştı.
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