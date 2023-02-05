İstanbulspor evinde galip: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor evinde Corendon Alanayspor'u konuk etti.

13. dakikada İstanbulspor savunmasının hatasında kazanılan top, ceza sahası sağ çaprazda Hassan'ın önünde kaldı. Oyuncunun dar açıdan sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

37. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında Rroca'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ethemi'nin kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle bitti.

İkinci Yarı

49. dakikada Balkovec'in hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktası civarında iyi yükselen Furkan Bayır'ın kafa vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti.

67. dakikada İstanbulspor öne geçti. Rroca'nın savunma arkasına ara pasına hareketlenen Ethemi, kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

71. dakikada Corendon Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağdan Efecan Karaca'nın ortasında altı pasın solunda topu kontrol eden Cavaleiro'nun köşeye şutunda top ağlara gitti: 1-1.

73. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Candeias'ın pasına uzak mesafeden gelişine Fer'in şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

77. dakikada İstanbulspor bir kez daha öne geçti. Loshaj'ın savunma arkasına pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Emir Kaan Gültekin'in dar açıdan aşırtma şutunda top filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Tekke: "Tüm oyuncularımızı kutlarım. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı"

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, çok önemli bir 3 puan kazandıklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, topu rakibe bırakarak oynamayı planladıklarını ve bunu doğru uyguladıklarını belirtti.

Rakibi sahanın kenarında oynamaya mecbur bıraktıklarını anlatan Tekke, şöyle konuştu:

"Değerlendirmemiz gereken hücumlar yakaladık ama değerlendiremedik. Cuma sabahı İstanbul'a vardık. Cumartesi ter antrenmanıyla yürüyerek çalışmamızı tamamladık. Takım yorgundu, girenler bize enerji kattı. Tüm oyuncularımızı kutlarım. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Mücadelemiz devam ediyor. Bizim için BAY arası olacak. Sivas maçına güçlü şekilde hazırlanacağız. Moral kazandık ve kendimize güvenimiz geldi."

Farioli: "Golü bulamadık"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, iyi oynadıklarını ama sonuca yansıtamadıklarını dile getirdi.

Futbolcularının ellerinden geleni yaptığını aktaran Farioli, şunları kaydetti:

"Maçta oyunculara söylenecek çok az şey var. Her şeyi yapmaya çalıştılar. Kolay bir dönemden geçmiyoruz. Fırsatlar buluyoruz ama bu fırsatları golle sonuçlandıramıyoruz. Önemli istatistikler var ama golü bulamadık. Genele baktığınızda maçın büyük bölümünü rakip sahada oynadık. Ortaya konan ruhtan memnunuz. Zor anları iyi yönetmeli ve iyi çalışmalıyız."