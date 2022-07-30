İstanbulspor David Jensen'i transfer etti
Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i 2 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.
Spor 30.07.2022, 18:57 30.07.2022, 19:00
Geçen sene 1.Lig'den Süper Lig'e çıkan İstanbulspor, yeni sezon hazırlıklarına son hız devam ediyor.
Son olarak Alman sağ kanat oyuncusu Patrick Ebert'i kadrosuna kattığı açıklayan İstanbul ekibi, aradığı kaleciyi Amerika'da buldu.
2 yıllık sözleşme
Sarı-siyahlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 yaşındaki kaleci David Jensen'i transfer ettiğini duyururken, oyuncuyla da 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
David Jensen kariyerinde Nordsjaelland, Fredericia, Utrecht, Westerlo ve New York Red Bulls'un formalarını giydi.
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