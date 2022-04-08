İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a 'seçim iptali' talebiyle dava
İstanbul Valiliği, 26 Mart 2022'de gerçekleştirilen Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda usülsüzlük tespiti iddiasıyla dava açtı.
Spor 08.04.2022, 16:30
İstanbul Valiliği, 26 Mart 2022'de gerçekleştirilen mali genel kurulunda usulsüzlük tespit etti. Valilik, dernek ve ilgili kişilerin ileride uğrayacağı zararların önüne geçmek için konuyu asliye hukuk mahkemesine taşıdı.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, sarı-kırmızılı kulüpten 3 talep var:
1-Olağan Genel Kurul iptali
2-Olağan Genel Kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali
3-Kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas bu gelişme üzerine görüş alışverişinde bulunmak için Divan Kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Divan Başkanı Metin Sinan Aslan, adaylar Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile camianın önde gelen hukukçularının kulübe davet etti.
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