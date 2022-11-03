İstanbul Maratonu 44. kez koşulacak

İBB'den verilen bilgiye göre, World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Elite Label Kategori’de yer alan maratonda toplamda 60 bin kişi parkura çıkacak. Asya’dan Avrupa’ya koşulacak maratonda 42K ve 42K paten yarışı da 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nün Asya girişinden başlayarak Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek. Yine aynı noktada başlayacak 15K koşusu ise Yenikapı’da tamamlanacak. 8K’lık Halk Koşusu’nda Altunizade Köprüsü’nden başlayacak koşucular, Dolmabahçe’de varış noktasına ulaşacak.

Dünyada kıta geçişli tek maraton olma özelliği taşıyan maratonda 42K ve 15K kategorilerinde toplam 30 bin sporcu parkura çıkacak, 8K’lık Halk Koşusu’na ise 30 bin İstanbullu katılacak. 56 elit atletin heyecan dolu rekabetine sahne olacak maraton saat 09.00’da Spor İstanbul Youtube hesabından da İngilizce anlatımla canlı yayınlanacak. 42K Genel Klasman Ödül Töreni 12.00’de Sultanahmet Meydanı’nda yapılacak. Yarış günü 06.00’da araç trafiğine kapatılacak parkur sonrası 15.30’da tamamen trafiğe açılacak. Maratonda 42K ve 15K sporcuları başlangıç alanına bu yıl ilk kez Kabataş ve Eminönü’nden kalkacak Şehir Hatları vapurlarıyla taşınacak. Halk Koşusu katılımcıları yarış günü sabahı 07.30 ile 08.30 arası Mecidiyeköy’den yapılacak otobüs seferleriyle başlangıç noktasına ulaşabilecek. Koşucular, yarış günü göğüs numaralarını göstererek İBB’nin toplu taşıma araçlarından da ücretsiz yararlanabilecek.