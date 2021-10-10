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İstanbul, lideri değiştirdi

Türkiye Grand Prix, Max Verstappen'e uğurlu geldi. Hollandalı pilot İstanbul'da ikinci sırayı alarak yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Spor 10.10.2021, 18:37
İstanbul, lideri değiştirdi

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanında Red Bull pilotu Max Verstappen, takımlar klasmanında ise Mercedes ilk sırada yer aldı.

Şampiyonluk mücadelesi verdiği Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın 2 puan gerisinde İstanbul'a gelen Hollandalı Verstappen, rakibinin 6 puan önünde Türkiye'den ayrıldı.

İstanbul'daki yarış sonrası pilotlar sıralaması şöyle oluştu:

Takımlar klasmanı

Kaynak: AA
#Formula 1 #türkiye grand prix #Max Verstappen
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