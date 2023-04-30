İstanbul'da derbi heyecanı
Süper Ligin 32'inci haftasında İstanbul'da Beşiktaş-Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki derbi maçının hakemi Ali Şansalan.
Ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 7 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş, topladığı 62 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. 1 maçı eksik olan Beşiktaş'ın lider Galatasaray'la arasında ise 8 puan fark bulunuyor.
Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunuyor.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Golcü oyuncu, Galatasaray maçında da sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.
Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, bugün sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk Tosun.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|30
|62
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Konyaspor
|31
|45
|7. Trabzonspor
|30
|45
|8. Kayserispor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|30
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|29
|29
|16. Giresunspor
|29
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|32
|69
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Eyüpspor
|34
|59
|5. Sakaryaspor
|33
|56
|6. Bodrumspor
|33
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|32
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|32
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|76
|2. Arsenal
|33
|75
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|32
|63
|5. Liverpool
|33
|56
|6. Aston Villa
|34
|54
|7. Tottenham
|34
|54
|8. Brighton
|31
|52
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|33
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|32
|39
|13. Bournemouth
|34
|39
|14. Wolves
|34
|37
|15. West Ham United
|33
|34
|16. Leeds United
|34
|30
|17. Nottingham Forest
|34
|30
|18. Leicester City
|33
|29
|19. Everton
|33
|28
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|32
|79
|2. Real Madrid
|32
|68
|3. Atletico Madrid
|31
|63
|4. Real Sociedad
|32
|58
|5. Villarreal
|32
|53
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Athletic Bilbao
|31
|46
|8. Osasuna
|32
|44
|9. Rayo Vallecano
|32
|43
|10. Girona
|31
|41
|11. Sevilla
|31
|41
|12. Mallorca
|31
|40
|13. Celta Vigo
|32
|39
|14. Cadiz
|32
|35
|15. Real Valladolid
|31
|35
|16. Almeria
|32
|33
|17. Valencia
|32
|33
|18. Getafe
|31
|31
|19. Espanyol
|31
|28
|20. Elche
|32
|16