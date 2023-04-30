banner38

İstanbul'da derbi heyecanı

Süper Ligin 32'inci haftasında İstanbul'da Beşiktaş-Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Spor 30.04.2023, 19:06
İstanbul'da derbi heyecanı

Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki derbi maçının hakemi Ali Şansalan.

Ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 7 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş, topladığı 62 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. 1 maçı eksik olan Beşiktaş'ın lider Galatasaray'la arasında ise 8 puan fark bulunuyor.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunuyor.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Golcü oyuncu, Galatasaray maçında da sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, bugün sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk Tosun.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

#beşiktaş #Galatasaray
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 70
2. Fenerbahçe 30 67
3. Beşiktaş 30 62
4. A.Demirspor 30 57
5. Başakşehir 29 48
6. Konyaspor 31 45
7. Trabzonspor 30 45
8. Kayserispor 30 45
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 31 38
11. Sivasspor 31 37
12. Antalyaspor 30 36
13. Ankaragücü 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. İstanbulspor 29 29
16. Giresunspor 29 27
17. Gaziantep FK 29 25
18. Ümraniye 30 23
19. Hatayspor 29 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 32 69
2. Rizespor 33 63
3. Pendikspor 33 61
4. Eyüpspor 34 59
5. Sakaryaspor 33 56
6. Bodrumspor 33 55
7. Göztepe 32 54
8. Manisa FK 33 52
9. Bandırmaspor 33 51
10. Keçiörengücü 33 50
11. Boluspor 33 49
12. Tuzlaspor 33 38
13. Altay 34 34
14. Altınordu 33 34
15. Erzurumspor 32 33
16. Gençlerbirliği 33 31
17. Adanaspor 32 25
18. Denizlispor 32 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. M.City 32 76
2. Arsenal 33 75
3. Newcastle 33 65
4. M. United 32 63
5. Liverpool 33 56
6. Aston Villa 34 54
7. Tottenham 34 54
8. Brighton 31 52
9. Brentford 34 50
10. Fulham 33 45
11. Crystal Palace 34 40
12. Chelsea 32 39
13. Bournemouth 34 39
14. Wolves 34 37
15. West Ham United 33 34
16. Leeds United 34 30
17. Nottingham Forest 34 30
18. Leicester City 33 29
19. Everton 33 28
20. Southampton 34 24
Takımlar O P
1. Barcelona 32 79
2. Real Madrid 32 68
3. Atletico Madrid 31 63
4. Real Sociedad 32 58
5. Villarreal 32 53
6. Real Betis 32 49
7. Athletic Bilbao 31 46
8. Osasuna 32 44
9. Rayo Vallecano 32 43
10. Girona 31 41
11. Sevilla 31 41
12. Mallorca 31 40
13. Celta Vigo 32 39
14. Cadiz 32 35
15. Real Valladolid 31 35
16. Almeria 32 33
17. Valencia 32 33
18. Getafe 31 31
19. Espanyol 31 28
20. Elche 32 16
banner23