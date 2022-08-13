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İstanbul'da 11'ler belli oldu

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Spor 13.08.2022, 20:55
İstanbul'da 11'ler belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.



İlk 11'ler

Galatasaray XI: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic

Bitexen Giresunspor XI: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Mejia, Traore, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

#Galatasaray #Giresunspor #Süper Lig
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