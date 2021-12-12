İspanya'da Enes Ünal fırtınası

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Getafe deplasmanda Alaves ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, deplasman ekibine 1 puanı getiren golü milli futbolcu Enes Ünal kaydetti.

Genç oyuncu 20. dakikada attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Daha sonra 86. dakikada Alaves'in Joselu'nun golüyle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekipte Lejeune 90+2. dakikada kırmızı kart gördü ve takımın 10 kişi bıraktı. Alınan bu beraberliğin ardından Getafe 12 puana, Alaves ile 15 puana yükseldi.

Son 7 maç 5 gol

Milli futbolcumuz Enes Ünal, son haftalarda attığı gollerle takımına katkı sağlamaya devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu son 7 maçta, 5 gol kaydetti. Granada maçında attığı golle takımına 1 puanı getiren Ünal, Espanyol maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarı olmuştu. Daha sonra Cadiz maçında fileleri havalandıran milli oyuncu, Alaves maçında da attığı golle ön plana çıkan isim oldu.