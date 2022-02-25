İsmail Kartal: Ligde en iyi mücadelemizi vermek istiyoruz

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag, Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti.

Turun ilk maçında da 3-2 yenilen Fenerbahçe, bu sonuçla organizasyona veda etti.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ”Rakip bize göre daha sert başladı, sahanın her bölgesinde agresif başladılar. Biz de onlara fazla karşılık veremedik. Karambolden gol yedik, toparlayamadık. Ferdi’nin sakatlanmasının ardından oyun durmayınca Nazım’ı oyuna sokamadık. 2’nci golden sonra takım demoralize oldu. Sonrasında bir gol attık ve ilk yarı bitti. İkinci yarının ilk başında da rakip agresif başladı ama onlara fazla karşılık veremedik. 55’inci dakikada oyuncu değişikliğiyle hamle yapacaktık ama 3’üncü golü yedik. Hamlelerimiz oldu ama istediklerimizi yapamadık. Yapamamamızın nedeni de agresifliğe karşı bir şey yapamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz” şeklinde konuştu.

"Avrupa’ya gidebilmek için mücadele vereceğiz"

Tecrübeli teknik adam Avrupa’dan ve Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendiklerini dile getirerek, “Elimizde lig kaldı. Elimizdeki sağlıklı oyucularla maç maç düşünerek taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bir oyun ortaya koyarak önümüzdeki sezon bu takımın Avrupa’ya gidebilmesi için mücadele vereceğiz” dedi.

"Orta sahada eksik kaldık"

Evlerinde mağlup oldukları için deplasmanda gol yemeden atmaları gerektiğini dile getiren İsmail Kartal, “Arkada 3’lü kalıp forvetleri içeri alıp Ferdi ve Osayi-Samuel’in destek vermesiyle ön tarafla gol atmayı hedefliyorduk. Ön tarafta bir gol atıp maçı çevirmek için mücadele etmeye çalıştık. Rakip çok koştu. Orta sahada eksik kaldık. Rakibe oyunun son bölümünde biraz karşılık verdik ama kaybettiğimiz için üzgünüz” diye konuştu.

"Ligde en iyi mücadelemizi vermek istiyoruz"

Fenerbahçe’nin bundan sonraki hedefinin lig olduğunu dile getiren Kartal, “Üst sıraları hedefliyorsak kimlerle bu mücadeleyi vermeliyizi gördük. Buraya gelmeyen sakat ve cezalı oyuncularımız var. Bunların da düzelmesiyle ligde en iyi mücadelemizi vermek istiyoruz. Hepsi bizim oyuncularımız ama bunda sonra ligde bu mücadeleyi verebilmemiz için ekibimle çalışıp karar vereceğiz” dedi.