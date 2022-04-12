İsmail Kartal: Büyük bir karakter gösterdiniz
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında teknik direktör İsmail Kartal, soyunma odasında oyuncularına, 'Büyük bir karakter gösterdiniz' dedi.
Spor 12.04.2022, 13:34
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçı sonrası soyunma odasında oyuncularını tek tek tebrik etti.
"Ligi ikinci bitirme hedefini gerçekleştirmeliyiz"
Tecrübeli teknik adam, “Disiplinli oyunumuzun, mücadeleci futbolumuzun karşılığını aldık. Taktiksel ve oyun disiplini anlamında verdiğimiz bütün görevleri yerine getirdiniz. Büyük bir karakter ve mücadele örneği gösterdiniz. Camiamıza bir derbi zaferi daha yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sezon sonuna kadar bu futbolumuzu devam ettirip, onları mutlu etmek istiyoruz. Sonuna kadar böyle kazanarak devam etmeliyiz. Ligi ikinci bitirme hedefini gerçekleştirmeliyiz” dedi.
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