Ismael'den Weghorst'a: Böyle devam et
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe maçı sonrası Weghorst'la yaşadığı diyalog hakkında konuştu. Fransız çalıştırıcı, kaçırdığı pozisyonlar sonrası büyük üzüntü yaşayan Hollandalı futbolcuyu teselli ettiğini söyledi.
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.
Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, Weghorst'un kaçırdığı pozisyona verdiği tepki ve Hollandalı futbolcu ile maç sonu girdiği diyalog hakkında konuştu.
"Gol sandım"
Mücadelenin son anlarında Wout Weghorst'un direkten dönen topu sonrası yaşadıklarını anlatan Ismael, "O esnada hissettiklerimi statta herkes hissetti. Ben de gol sandım. Weghorst kafaya iyi yükseldi, orta iyiydi, her şey pozisyonun gol olması için müsaitti ama bir türlü top içeri girmedi. O an şansa ihtiyacımız vardı, topun içeri girmesini çok isterdik" ifadelerini kullandı.
'Bu şekilde devam et' dedim
Maç sonunda Weghorst'la yaptığı görüşmeyi anlatan Ismael, "Gol atamadığı için üzgündü. Son dönemde yakaladığı 2 fırsat vardı. Biri direkten döndü, biri dışarı çıktı. 'Bu şekilde devam et' dedim ona. 3 puanı kazanmak için her şeyi yaptığımızı söyledim" değerlendirmesinde bulundu.
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