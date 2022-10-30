İskoçya'da 'Eskişehirspor' pankartı
İskoç kulübü St Johnstone tribünlerinde Kilmarnock ile oynanan maçta Eskişehirspor'a destek pankartı açıldı.
Spor 30.10.2022, 11:34
İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) St Johnstone'un sahasında Kilmarnock'u konuk ettiği maçta açılan bir pankart dikkati çekti.
Ev sahibi ekibin taraftarları, TFF 3. Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor'a destek verdi.
Tribünde açılan pankartta, "Eskişehirspor'u kurtarın, Anadolu yıldızı parlasın" ifadeleri yer aldı.
Eskişehirspor ile St Johnstone takımları, Avrupa kupalarında karşılaştıkları maç sonrası birbirlerini kardeş kulüp olarak ilan etmişti.
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