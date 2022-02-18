İşitme engellilerde lisanslı sporcu ve kulüp sayısı arttı

TİESF, Türkiye Engelliler Spor Federasyonu bünyesinden 22 yıl önce ayrılıp, bağımsız olarak faaliyetlerini yürütmeye başladı.

Federasyonun çalışmalarını kendi çatısı altında sürdürmesiyle Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan işitme engellilerin spora olan ilgisi arttı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri iş birliğiyle yürütülen çalışmalarla 2015'te yaklaşık 3 bin 250 olan lisanslı sporcu sayısı, geçen yıl 13 bine, 200 olan kulüp sayısı da 600'e çıktı.

TİESF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Mahir Yazıcı, işitme engelli gençleri spor branşlarına kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mahir Yazıcı, federasyonun 24 branşta aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

"Göreve geldiğimizden bu yana bütün branşlarda sporcu sayımızı 4'e, kulüp sayımızı 3'e katladık. Şu anda sporcu sayımız 13 bin, kulüp sayımız ise 600 civarında. Bunların hepsi değişik branşlarda faaliyet gösteriyor. Her geçen gün sporcu sayımız artıyor ve büyüyoruz."

Yazıcı, federasyonun özel bir yapıya sahip olduğunu belirterek, işitme engellileri toplumsal yaşama adapte etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

"Engelli kardeşimizi dört duvar arasından alıp, dünyaya açıyoruz"

Yazıcı, yeni sporcuların yetişmesine çok önem verdiklerine dikkat çekti.

"Bir işitme engelli kardeşimizi dört duvar arasından alıyoruz ve dünyaya açıyoruz. Bunun geri dönüşümü hem o kardeşimiz hem de rol model olduğundan etrafındakiler için çok büyük faydası oluyor. Türkiye'de tam bir rakam olmamak kaydıyla, 3 milyon ile 5 milyon arasında işitme engelli var. Herkes potansiyel bir işitme engelli. 55 desibel sağ ve sol kulağın üzerinde olan bütün işitme engelliler, bizim faaliyetlerimize katılabiliyor. İnsanlar sonradan da işitme engelli olabilir. Federasyon olarak 81 ildeki işitme engelli kardeşlerimize yönelik kulüplerimiz, il müdürlüklerimiz, milli takım ve kulüp antrenörlerimiz kanalıyla çalışmalar yapıyoruz. Projelerimiz var. Son 3 yıl içerisinde altyapıdan gelen çocuklar da proje kapsamında şampiyonalarımıza giriyorlar."

Yazıcı, 2017'de Samsun'da gerçekleştirilen ve Türkiye'nin 46 madalya kazandığı 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) tarihi başarılar elde edildiğini ifade etti.

Federasyonun gözü Brezilya'da

Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları için hazırlıkların sürdüğünü anlatan Yazıcı, tüm kademe ve sporcuların organizasyon için kenetlendiğini aktardı.

Yazıcı, Brezilya'da 46 madalya sınırını aşarak yeni bir rekora imza atmak istediklerini dile getirdi.

"Bir önceki dönemde takım sporlarında futbol, voleybol, hentbolda olimpiyat şampiyonu olduk. Atletizmde bir olimpiyat rekortmenimiz var. Dünyaya örnek. Yasin Süzen olimpiyat rekoru kırarak şampiyon oldu. Orada 21 branşta katılmıştık. Brezilya'ya 14 branşta katılmayı öngörüyoruz."