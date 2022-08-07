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Isco'nun yeni adresi belli oldu

İspanya Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Isco ile anlaştı.

Spor 07.08.2022, 17:08
Isco'nun yeni adresi belli oldu

İspanyol kulübü sosyal medya paylaşımında, "Isco ile sözleşme imzalamak için prensipte anlaşmaya vardık." duyurusunu yaptı.

30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu, geçen sezon Real Madrid formasıyla 17 maçta forma giyerken 2 gol kaydetmişti.

Kaynak: AA
#Isco #Real Madrid #Sevilla
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