banner38

Irkçı tezahüratlar maçı tatil ettirdi

Almanya’da oynanan 3. Lig müsabakasında taraftarların ırkçı tezahüratları sonucu maç tatil edildi.

Spor 19.12.2021, 22:42
Irkçı tezahüratlar maçı tatil ettirdi

Almanya 3. Ligi’nde Duisburg ile Osnabrück arasında oynanan karşılaşma, Osnabrücklü siyahi futbolcu Aaron Opoku’ya karşı tribünden yapılan ırkçı tezahüratlar sebebiyle tatil edildi.

Karşılaşmanın hakemi Nicolas Winter, bir köşe vuruşu sırasında Opoku’ya karşı yapılan ırkçı tezahüratın ardından 35. dakikada maça ara verdi. İki takımın futbolcuları sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.

Winter, yapılan görüşmelerin ardından karşılaşmayı tatil etti.

Osnabrück kulübü üst yöneticisi Michael Welling, bu olaydan Opoku’nun çok etkilendiğini belirterek, konuyu soyunma odasında ele aldıklarını, futbolcunun oyunu sürdürecek durumda olmadığını ve takım olarak yeniden maça çıkmama kararını aldıklarını aktardı.

Welling, bu olayın sadece Duisburg veya Osnabrück’ün değil toplumsal bir sorun olduğunu belirterek, "Bundan dolayı bizim için oyuncumuzla dayanışma içinde olduğumuzu ve bunun toplumda ve böylelikle futbolda yeri olmadığını göstermek önemli." dedi.

Bu olayın ülkenin her yerinde meydana gelebileceğine işaret eden Welling, “Biz sadece ırkçılık karşıtlığını tişörtlere basmak ve sloganları bir yerlere yazmak istemiyoruz. Bunu ciddiye alıyorsak uygun bir şekilde hareket etmek lazım." şeklinde konuştu.

Ev sahibi Duisburg kulübünün basın sözcüsü Martin Haltermann da yaşananlardan dolayı özür dileyerek, "Bu olay kulübün tarihinde en alt noktadır." dedi.

Haltermann, Osnabrück takımının kararını anladıklarını belirterek ırkçı tezahüratta bulunan kişinin seyircilerin de yardımıyla tespit edildiğini kaydetti.

Öte yandan Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkan Yardımcısı Rainer Koch yaşanan ırkçı olayı kınayarak, "Irkçı hakaretler kesinlikle kabul edilemez ve bunun statta yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Koch, ırkçı tezahüratta bulunanların tespit edilip hesaba çekilmesini istedi.

DFB’nin açıklamasında da federasyon bünyesindeki kontrol komisyonunun olayın soruşturmasını üstleneceği, spor mahkemesinin de ileriki tarihte karşılaşma ile ilgili kararı vereceği kaydedildi.

Kaynak: AA
#ırkçılık #almanya #maç tatili
Yorumlar (0)
banner35
2
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. Samsunspor 16 26
7. Gençlerbirliği 17 26
8. Kocaelispor 17 24
9. İstanbulspor 16 23
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 17 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8