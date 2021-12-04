İrfan Can Kahveci'nin cezası onandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin 2 maç men cezasını onadı.
Spor 04.12.2021, 18:44
TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Göztepe maçından sonra İrfan Can'a verilen cezaya yapılan itirazı görüştü.
Kurul, İrfan Can'a rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 2 maç men ile 26 bin lira para cezalarını oy çokluğuyla onadı.
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