İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak?

TFF, PFDK'ya sevkleri açıkladı. Sevkler arasında Fenerbahçe'nin oyuncusu İrfan Can Kahveci'de yer aldı. Kahveci, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. İşte gerekçesi...

TFF'nin açıklaması şu şekilde;

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ BOZAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakada Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat 4/3 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

''Saldırı maddesi kaç maç ceza alır?''

Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesine göre; saldırı, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelikse 5 ila 10 maçtan men cezası veriliyor.

Saldırı, TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelikse 10 ila 15 maçtan men cezası verilmekte...

Peki İrfan Can Kahveci kime saldırdı?

Sosyal medyada çıkan haberlere göre İrfan Can Kahveci, Göztepe oyuncusu Atakan Çankaya ile arasında çıkan tartışmadan dolayı PFDK'ya sevk edildiği yazıldı. Henüz resmi açıklama gelmedi. Ayrıca Göztepe oyuncusu Atakan Çankaya, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İşte TFF'nin Atakan Çankaya açıklaması

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe tepkili

Koridorda yaşananlar için İrfan Can Kahveci'nin saldırıdan Göztepeli Atakan Çankaya'nın sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ya sevk edilmesine Fenerbahçe tarafı tepki gösterdi. İki oyuncu arasında yaşananlardan sonra aynı maddeden sevk yapılması gerektiğini iddia eden sarı lacivertliler çifte standart şikayetinde bulundu.

TRT Spor'da yayınlanan İleri Üçlü programında Barış Yurtseven, İrfan Can Kahveci'nin PFDK'ya saldırı suçundan gönderilmesiyle ilgili bilgi verdi.

Koridorda birbirine girdiler

Yurtseven'in verdiği bilgiye göre maçın ilk yarısında sürtüşme yaşayan Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile Göztepeli Atakan Çankaya koridorda birbirine girdi.

TFF Temsilcisi görüntü çekti

TFF Temsilcisi Serkan Diyemi, raporunda İrfan Can Kahveci boğazına sarıldığı anın görüntülerini çekti. Diyemi, raporunda da Kahveci'nin Çankaya'ya saldırdığını yazdı. Bunun üzerine İrfan Can Kahveci, 44. Madde'den sevk edildi. Atakan Çankaya ise 'Sportmenliğe aykırı hareket' başlıklı 36. maddeden PFDK'ya gönderildi.

Hakemler yoktu

İki futbolcunun arasına girilirken olaylar yatıştırıldı. Hakem Mete Kalkavan ve diğer hakemler olayların yatıştığı sırada koridora girdi.

''Saldırı maddesi kaç maç ceza alır?''

Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesine göre; saldırı, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelikse 5 ila 10 maçtan men cezası veriliyor.

36. Madde'ye göre sportmenliğe aykırı hareket gösteren futbolcular 1-3 maç arası ceza alıyor.

Kaynak: Ajansspor