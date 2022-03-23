İrfan Can kadro dışı bırakıldı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, İrfan Can Eğribayat'ın Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından gerçekleştirdiği disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Neler yaşandı?

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, Famara Diedhiou ve Tayfur Bingöl'ün golleriyle mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

Maçın bitiş düdüğüyle Göztepe kalecisi ve tribünlerdeki taraftarlar arasında gerilim yaşandı. 23 yaşındaki kaleci kendisine tepki gösteren taraftarlarla münakaşaya girdi. Araya yetkililerin girmesiyle Eğribayat sakinleştirildi ve soyunma odasına götürüldü.

İrfan Can Eğribayat sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve davranışından dolayı özür diledi.

Kaynak: NTVSPOR