Irak'ta 55 bin kişiyle açılış

Basra'daki Cıdi el-Nahl Stadyumu'nda düzenlenen 25. Körfez Ulusları Kupası açılış törenine 55 bin futbolsever katıldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, törende yaptığı konuşmada, bunun bir kupa ya da futbol organizasyonundan ziyade kardeşlik ve dayanışma şöleni olduğunu belirterek, "Basra tüm Körfez ve Arap gençlerimizin evidir. Yıllar sonra Irak kendi dost ve kardeşlerini burada kucaklamaktan mutluluk duyuyor." dedi.

Sudani, konuşmasını tüm takımlara başarılar dileyerek bitirdi.

Irak'ın, 44 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptığı organizasyona 8 Körfez ülkesi futbol milli takımları düzeyinde katılıyor.

6-19 Ocak tarihlerinde Basra kentinde gerçekleştirilecek olan futbol şölenine ev sahibi Irak'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Uman, Kuveyt, Bahreyn ve Yemen iştirak ediyor.