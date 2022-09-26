İpek Soylu tenis kariyerini noktaladı

İpek Soylu, profesyonel tenis kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. 26 yaşındaki Soylu, 2012 yılında gençler kategorisinde Wimbledon Tenis Turnuvası’nda Grand Slam ana tabloda oynayan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçmiş, 2014 yılında ise Amerika Açık'ın genç çift kadınlar ayağında şampiyonluk yaşamıştı.

Soylu, küçükken tenis oynadığı bir anın fotoğrafıyla paylaştığı açıklamasında, “Tenis bana çok erken yaşta emek vermeyi, mücadele etmeyi, davranışlarımın ve sonuçlarının sorumluluğunu almayı öğretti. 20 sene boyunca yarattığım kariyerime dönüp baktığımda iyi ki her saniyesinde var oldum, her saniyesinde elimden geleni yaptım diyorum. Profesyonel tenis kariyerimi noktalarken 20 yıllık bu tecrübemi yeni hedefler ve yeni çalışmalar için kullanacak olmaktan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

6 yaşında tenise başlayan Soylu, 2012 yılında Wimbledon'da gençler kategorisinde mücadele etti ve aynı turnuvada gençler kategorisi ana tabloda oynayan ilk Türk kadın tenisçi olma başarısını gösterdi.

Soylu, genç çift kadınlarda yarıştığı 2014 Amerika Açık'ta, Türkiye’nin ilk Grand Slam kupasını kazandı. İsviçreli takım arkadaşı Jil Belen Teichmann ile birlikte çıktıkları final maçında 5-7, 6-2’lik setlerden sonra süper tie-break setinde 10-7 üstünlük sağlayan Soylu, Beyaz Rusya Vera Lapko ve Slovak Tereza Mihalíková çiftine karşı şampiyonluk yaşamıştı.

İpek Soylu ayrıca, 2016 Fransa Açık tenis turnuvasında Çağla Büyükakçay’dan hemen sonra ana tabloya kalmayı başaran ikinci Türk kadın tenisçi unvanına sahip.