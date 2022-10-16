Inter zorlanmadı: 2-0
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Inter, konuk ettiği Salernitana'yı 2-0 yenerek puanını 18'e yükseltti.
Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta şampiyonluk adaylarından Inter, orta sıralardaki Salernitana'yı konuk etti.
Ev sahibi takım, 14. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Inter, 58. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun derinlemesine uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Nicolo Barella ile skoru 2-0'a getirdi.
Bu arada, maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 89. dakikada yerini Matteo Darmian'a bıraktı.
Maçta başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Inter, haftalar sonra ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Mavi-siyahlı takım, puanını 18'e yükseltti ve 7. sırada yer aldı. Inter, 24 puanlı Atalanta'nın 6 puan gerisinde bulunuyor.
Salernitana ise ligdeki 4. yenilgisini Inter'den alırken, 10 puanla 12. sırada kaldı.
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