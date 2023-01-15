Inter, tek golle galip
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Inter, konuk ettiği Hellas Verona'yı 1-0 yenerek puanını 37'ye yükseltti.
Spor 15.01.2023, 01:50
Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta, ligde zirve iddiasını sürdürmek isteyen Inter ile küme düşme hattında yer alan Hellas Verona karşılaştı.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü, müsabakanın henüz başında 3. dakikada Arjantinli golcü Lautaro Martinez attı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı ve 69. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktığı maçı, Inter 1-0 kazandı.
Bu sonuçla, sahadan 3 puanla ayrılan Inter puanını 37 yaptı ve lider Napoli'yi 10 puan geriden ve 4. sıradan takibini sürdürdü.
Konuk takım ise bu sezonki 13'üncü mağlubiyetini alırken, haftayı puansız kapattı. Hellas Verona, 9 puanla 19. sırada yer aldı.
Kaynak: AA
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