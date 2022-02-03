Inter Miami DeAndre Yedlin'i açıkladı

Galatasaray'daki sözleşmesini fesheden DeAndre Yedlin ülkesine döndü. ABD'li futbolcu, MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer oldu.

Yedlin, David Beckham'ın ortağı kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Newcastle'den transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da 36 resmi maça çıktı ve 1 gol 1 asist ile mücadele etti.

Kaynak: NTVSPOR