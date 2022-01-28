Inter'e Alman sol bek
Inter, Atalanta'nın Alman sol beki Robin Gosens'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor 28.01.2022, 06:08
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Atalanta kulübüyle, 27 yaşındaki futbolcu Robin Gosens'in zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Atalanta kulübündan yapılan açıklamada da 2017'de Hollanda'dan gelen Gosens'e takıma yaptığı katkılardan ötürü teşekkür edildi ve başarı dilendi.
Gosens, yeni kulübünün televizyon kanalına verdiği demeçte, Inter'de oynamanın kendisi için gurur verici olduğunu dile getirdi.
İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, Inter'in Alman milli oyuncuyu satın alma bedeli olarak 25 milyon euro ödemesi gerektiğini yazdı.
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