Inter, deplasmanda Liverpool'u devirdi ama elendi
İlk maçta deplasmanda Inter'i 2-0 yenen Liverpool, kendi sahasında Inter'e 1-0 mağlup olmasına rağmen turu geçen ekip oldu.
Spor 09.03.2022, 01:53
İlk maçta deplasmanda Inter'i 2-0 yenen Liverpool, Anfield Road Stadı'nda İtalyan temsilcisini ağırladı.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadeleyi Inter, 61. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 kazansa da bu sonuç tur atlamasına yetmedi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Interli Hakan Çalhanoğlu, 83. dakikada yerini Matias Vecino'ya bıraktı. Alexis Sanchez, 63. dakikada kırmızı kart görerek Inter'i 10 kişi bıraktı.
Kaynak: AA
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