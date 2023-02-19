Inter, 3 golle kazandı

Milano'da yer alan Giuseppe Meazza Stadı'ndaki mücadelede Serie A'da zirveye oynayan Inter ile orta sıralardaki Udinese kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Inter, Romelu Lukaku'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk Udinese, 43. dakikada Sandi Lovric ile beraberlik golünü buldu: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Inter, 73. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile maçta yeniden üstünlüğü yakaladı: 2-1.

Maçın skorunu belirleyen golü ise 89. dakikada Lautaro Martinez attı: 3-1.

Inter, Udinese’yi 3-1 mağlup ederek puanını 47'ye çıkardı. Bu sonuçla Inter, lider Napoli ile arasındaki 15 puanlık farkın açılmasına izin vermedi.

Bu arada, karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada Marcelo Brozovic’in yerine oyuna dahil oldu.

- Milan deplasmanda galip

Ligde son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Milan da Monza'yı deplasmanda 1-0 yenerek ligde üst üste 2. maçından galip ayrıldı.

Milan'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Junior Messias kaydetti.

Bu galibiyetten aldığı 3 puanla Milan, puanını 44'e çıkardı ve 3. basamakta lider Napoli'nin 18 puan gerisinde yer aldı.

Günün diğer maçında Sampdoria ise kendi sahasında Bologna'ya 2-1 yenildi.