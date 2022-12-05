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İngiltere, Senegal'i 3-0 mağlup etti

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'i 3-0 mağlup eden İngiltere, çeyrek finale yükseldi.

Spor 05.12.2022, 00:23
İngiltere, Senegal'i 3-0 mağlup etti

Başkent Doha'ya 40 kilometre uzakta yer alan 68 bin kişilik Al Bayt Stadı'nda takım kadroları sayılırken ismi söylendiğinde uğultunun birden yükseldiği Harry Maguire, 4. dakikada presine karşılık veremediği Dia'ya topu kaptırdı ancak ceza alanında hatasını düzelterek golü önledi.

22. dakikada yarı alanından çıkmak için hazırlanan Maguire'in hatalı pasında topu kapan Senegal, rakip kaleye Sarr ile etkili geldi. Stones'un eliyle müdahale beklentisine VAR incelemesi sonrası penaltı kararı çıkmadı.

31. dakikada bu kez hata Saka'dan geldi. Sarr'ın kaptığı topla ceza alanında hareketlenen Dia'nın vuruşunda iyi pozisyon alan kaleci Pickford sol eliyle son anda topu çeldi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Chelsea'nin de kalesini koruyan Edouard Mendy'nin arkasındaki bir grup Senegalli taraftarın geleneksel kıyafetleri ve yerel enstrümanlarıyla verdiği müzik şöleni, 38. dakikada kesintiye uğradı. Sol taraftan ceza alanına giren Bellingham'ın çıkardığı topu Henderson tamamladı. Jakobs'un yetişemediği meşin yuvarlak, kaleci Mendy'nin yanından süzülerek ağlarla buluştu: 1-0.

Hakem Ivan Barton ilk yarıyı bitirmeye hazırlanırken orta sahayı seri hareketlerle geçen Bellingham, sol kanatta Phil Foden'ı gördü. Bu futbolcunun pasıyla ceza alanına giren Kane, 45+3. dakikada karşı karşıya pozisyondaki vuruşuyla devrenin skorunu belirledi: 2-0.

56. dakikada Kane'in ceza alanı dışından kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Mendy iki hamlede topu kontrol etti.

Temposunu düşürmeyen İngiltere, kanatlardaki rahatlığını 57. dakikada bir kez daha skora yansıttı. Sol kanatta hareketlenen Foden'ın ceza alanına gönderdiği topu Saka ağlarla buluşturdu. Arsenal'ın genç yıldızı, turnuvada üç gole ulaştı.

Direnci kırılan Senegal karşısında oyunu kontrol eden İngiltere, çadır görünümlü Al Bayt Stadı'ndan oteline 3-0'lık galibiyetle gitti. 

Southgate'den doğru tercihler

Göreve geldiğinden bu yana elde ettiği başarılara rağmen İngiliz basını ve taraftarlarıyla inişli-çıkışlı bir bağa sahip teknik direktör Gareth Southgate, maçtan önce "cesur" bulunan tercihleriyle zorlanmadan çeyrek final biletini aldı.

Ailevi sorunları nedeniyle Raheem Sterling'i kadrodan çıkaran, Marcus Rashford'u yedek soyunduran deneyimli teknik adam, ileride Foden, Saka ve Kane üçlüsünden istediği verimi aldı.

Milli takımın İngiltere dışında forma giyen tek futbolcusu Jude Bellingham ise hızı, tekniği, futbol zekası ve pas zamanlamalarıyla Senegal galibiyetinde önemli rol oynadı.

Southgate, 3-0'lık skorun rahatlığıyla son yarım saatlik bölümde Bellingham, Saka ve Foden'ı oyundan aldı.

Kane, ilk golünü attı

İngiltere'nin grup maçlarında üç golün pasını veren Harry Kane, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Senegal'e attı.

Milli takım formasıyla Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonalarında toplam 11 gole ulaşan 29 yaşındaki futbolcu, bu alanda Gary Lineker'i geride bıraktı.

Tottenham'ın yıldızı Kane'in Dünya Kupası'nda 7, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 4 golü var.

Afrika takımlarına yine kaybetmedi

Dünya Kupası'nda Afrika takımlarıyla oynadığı maçların hiçbirini kaybetmeyen İngiltere, Senegal karşısından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Afrika takımlarına karşı 5 galibiyet, 3 beraberlik alan İngiltere; Tunus, Fas, Mısır, Cezayir, Kamerun ve Nijerya'nın ardından turnuvada ilk kez karşılaştığı Senegal'e de yenilmedi.

Kaynak: AA
#ingiltere #Senegal #Dünya Kupası
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