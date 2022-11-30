İngiltere rahat kazandı

B Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda A Grubu'nun ikincisi Senegal ile mücadele edecek.

Üç maç sonunda bir puanı bulunan Galler ise 64 yıl sonra katıldığı turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Maçta ilk gol pozisyonunu İngiltere yakaladı. 10. dakikada Kane'in ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Rashford'un yaptığı vuruşta açısını çabuk kapatan kaleci Ward, gole izin vermedi.

Daha baskılı oynayan İngiltere, 24. ve 39. dakikalarda Rashford, 45+3. dakikada ise Stones ile Galler kalesini yokladı ancak sonuç alamadı. Galler ise 45+5. dakikada Allen ile bulduğu fırsatı değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere, 2 dakikada 2 gol buldu. 50. dakikada ceza yayının solundan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Rashford, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

51. dakikada bu kez sahneye Foden çıktı. Kane'in ceza sahasının sağ tarafında son çizgiye yakın bir noktada yerden yaptığı ortayı arka direkte tamamlayan Foden, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate, iki farklı skorla öne geçtikten sonra son 16 turu maçını düşünerek 57. ve 58. dakikalarda 3 değişiklik birden yaptı. Southgate, takımın önemli isimlerinden Kane, Rice ve Walker'ı oyundan alırken, bu oyuncuların yerine Wilson, Phillips ve Alexander-Arnold'u sahaya sürdü.

Karşılaşmanın en çalışkan isimlerinden Marcus Rashford, 68. dakikada farkı 3'e çıkardı. Phillips'in kendi yarı sahasında uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Rashford, ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı sert şutla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı: 0-3.

Bu, İngiltere'nin Dünya Kupası'nda attığı 100. gol olarak kayıtlara geçti.

İngiltere, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Mücadeleyi 44 bin 297 taraftarın takip ettiği açıklandı. Maçı, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da tribünden takip etti.