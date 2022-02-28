İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Rusya kararı
İngiltere Futbol Federasyonu, Rusya ile maçlara çıkmama kararı aldıklarını duyurdu.
Spor 28.02.2022, 01:48
Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'nın yanında oldukları belirtilerek, "Yakın gelecekte Rusya'ya karşı oynamayacağız. Karar, ampute futbol da dahil her yaş grubundaki milli maçı kapsamaktadır." denildi.
Polonya, Çekya ve İsveç'in futbol federasyonları da 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasında eşleştikleri Rusya Milli Takımı ile sahaya çıkmak istemediklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA
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