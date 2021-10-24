İngilizlerin 'Türk sihirbazı' kornerden golü attı

İngiltere 1. Lig takımlarından Rotherham United deplasmanda Milton Keynes Dons'u 3-0 mağlup etti. Rotherham'ın Türk kökenli oyuncusu Dan Barlaser'in 1 asist ve 1 golle oynadığı karşılaşmada, fileleri kornerden attığı golle sarsması Ada'da büyük yankı uyandırdı.

Sihirbaz kornerden attı

24 yaşındaki oyuncu ilk golün asistini yaparken, 65. dakikada kornerden attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Bu gol sonrasında İngiliz taraftarlar sosyal medya üzerinden Barlaser için 'sihirbaz' yakıştırmasını yaptı.

U16, U17 Milli Takımımızda oynamıştı

2012-2013 yıllarında 9 defa U16 ve 6 kere de U17 Milli Takımımızda görev yapan Dan Barlaser, daha sonra İngiltere U18 ekibinde forma giydi. Henüz Milli Takım tercini yapmayan 24 yaşındaki oyuncu 2015 yılından sonra herhangi bir Milli Takım karşılaşmasında görev almadı.

Galatasaray ve GZT Giresunspor'un adı geçmişti

2020/2021 sezonu yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Dan Barlaser ile ilgilendiği iddia edilmişti. Bu sezon da Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmeler yapmış fakat transferi gerçekleşmemişti.

Newcastle United'dan transfer olmuştu

2 Ekim 2020 tarihinde Newcastle United'dan 275 bin euro bonservis bedeliyle Rotherham United'a transfer olan Dan Barlaser, bu sezon 15 maçta; 1 gol ve 6 asistle oynadı. Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan oyuncu, orta sahada görev yapıyor.