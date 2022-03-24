İngiliz futbolcu kariyerini sonlandırdı
Son olarak Sunderland'de forma giyen 39 yaşındaki İngiliz futbolcu Jermain Defoe, aktif kariyerini sonlandırdı.
Spor 24.03.2022, 21:01
Defoe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "22 yılın sonunda profesyonel futbolu bırakma kararı aldım. 17 yaşındayken başladığım profesyonel kariyerimi bitirmek için doğru zaman olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.
İngiltere Milli Takımı'yla çıktığı 57 maçta 20 golü bulunan Defoe, ülkesinde West Ham United, Portsmouth, Tottenham, Bournemouth ve Sunderland, Kanada'da Toronto, İskoçya'da da Rangers formaları giydi.
Kaynak: NTVSPOR
Kaynak: AA
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