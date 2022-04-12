İngiliz basını Mert Hakan Yandaş'ı konuşuyor
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Mert Hakan Yandaş'ın bir pozisyon esnasında Marcao ile girdiği mücadele sonrasında 5-6 takla atması İngiltere'de gündem oldu.
Spor 12.04.2022, 11:20
Süper Lig'in 32. haftası dev derbiye sahne oldu. Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, mücadeleyi 2-0 kazandı.
Mert Hakan Yandaş İngiliz basınında
Galibiyetin yanı sıra, maçın en çok konuşulan konularından birisi de Mert Hakan Yandaş'ın taklaları oldu. Marco ile girdiği bir pozisyon sonrasında 5-6 takla atan 27 yaşındaki oyuncu hem sosyal medyada hem de İngiliz basınında yer aldı.
İngiltere'nin The Sun gazetesi Mert Hakan'ın pozisyonunu internet sitesi üzerinden paylaşırken, "Yetişkin futbolcunun küçük bir çocuk gibi rol yaptığını" dile getirildi.
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|30
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|42
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|41
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|38
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|38
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|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
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|31
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|30
|54
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|51
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|31
|51
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|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
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|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
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|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
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|45
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|22
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|22