Infantino, FIFA Başkanlığı'na yeniden aday

FIFA'nın 72. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunu kongrede Başkan Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti.

2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları ve gündemdeki konuların görüşüldüğü kongrede açıklamada bulunan Infantino, gelecek yıl gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde tekrar aday olacağını belirtti. Üçüncü dönemi için seçime girecek Infantino, 2016'da göreve gelmişti.

Öte yandan Infantino, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenme ihtimaline ilişkin ise "Şunu açıkça belirtmek isterim ki FIFA, turnuvanın iki yılda bir düzenlenmesiyle ilgili bir teklifte bulunmadı. Arsene Wenger yönetimindeki ekip, fizibilite çalışması yaptı. Uygulanabilir olduğu sonucuna varıldı ama bazı tepkiler de geldi. Herkese uygun bir sonuç ortaya çıkarmak adına lig, kulüp ve oyuncuları işin içine katarak bir tartışma ortamı yaratmayı deneyeceğiz. Bu tartışmada olumlu, olumsuz veya tarafsız her türlü geri bildirim bizim için önemli. Milli takım futbolunun yeniden gündemde olmasından memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.