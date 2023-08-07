İlkay'ın Barça'daki durumu riske girdi
İlkay Gündoğan'ın henüz bir kez bile sahaya çıkmadığı Barcelona'dan ayrılma ihtimali olduğu belirtiliyor.
Spor 07.08.2023, 11:13
Barcelona, finansal problemlerden dolayı İlkay Gündoğan ile yollarını ayırabilir.
Manchester City ile Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Cup'ı kazanan yıldız oyuncu İlkay Gündoğan, sezon sonu İngiliz devinden ayrılarak Barcelona'ya 2 yıllık imza attı.
La Liga'nın başlamasına 8 gün kala yıldız oyuncunun lisansı hala çıkarılamadı.
Barcelona ve İlkay Gündoğan, lisansın 12 Ağustos'a kadar çıkarılması için anlaşmaya varmıştı.
NTV Spor'un aktardığına göre, kulüp lisans problemini çözemezse milli futbolcu, Katalan devinden ayrılma hakkına sahip olacak.
Mali problemlerle boğuşan Barcelona oyuncu satışı yapamadan yeni oyuncuya lisans çıkaramıyor.
Barcelona, 12 Ağustos'a kadar İlkay Gündoğan'ın lisansını çıkarmazsa oyuncu istediği kulübe imza atabilecek.
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