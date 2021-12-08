İlk transfer gerçekleşmek üzere
Trabzonspor, kente getirdiği ilk transferiyle imza aşamasına geldi.
Spor 08.12.2021, 17:18
Trabzonspor Kulübü, Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
27 yaşındaki forvet oyuncusu, bordo-mavili kulüple transfer görüşmeleri yapmak üzere dün kente gelmişti.
Kaynak: AA
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