İlk mağlubiyetinde istifa etti
Moldova ekibi Sheriff'i çalıştıran Stjepan Tomas, 12 maç sonra gelen Petrocub mağlubiyeti sonrası istifa etti.
Spor 25.10.2022, 17:41
Kulübün twitter hesabından yapılan açıklamada Stjepan Tomas'ın Petrocub'a 1-0 mağlup oldukları maç sonrası sorumluluğu kendi üzerine alarak görevi bıraktığı açıklandı.
46 yaşındaki teknik adam açıklamasında ''Futbolcular Manchester'daki maçı düşünüyorlardı. Konstrasyon yoktu. Bu benim hatam.'' ifadelerini kullandı.
Sheriff takımı Moldova liginde 27 puanla zirvede yer alıyordu.
Stjepan Tomas, Türkiye'de teknik direktör olarak birçok takımda görev almıştı.
Kaynak: TRT Spor
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